Bild: У Німеччині розслідують проліт дронів над АЕС, підозрюють роль РФ

Прокуратура німецького міста Фленсбург, що у землі Шлезвіг-Гольштейн, розслідує інцидент із прольотом невпізнаних безпілотників над промисловою зоною, де розташована зупинена атомна електростанція.

Про це стало відомо таблоїду Bild, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією видання, принаймні з 8 серпня у Фленсбурзі фіксували проліт дронів на високій швидкості над зоною, де розташовані зупинена атомна електростанція, термінал скрапленого природного газу та хімічні заводи.

Серед іншого, один безпілотник, який летів зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину, помітили в небі над АЕС пізно ввечері 20 серпня. У внутрішньому звіті поліції стверджувалось, що "безпольотну зону було порушено кілька разів".

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Останній інцидент із дронами стався 22 серпня, після чого поліція Шлезвіг-Гольштейну привела в бойову готовність частину співробітників.

За попередньою версією спецслужб, дрони над Фленсбургом можуть запускати російські агенти із суден у Північному морі в диверсійних цілях. Припускається, що йдеться про дрони "Орлан-10" із радіусом дії 500-600 кілометрів і швидкістю понад 100 км/год.

Старший прокурор Фленсбурга Бернд Вінтерфельд підтвердив Bild, що ведеться попереднє розслідування "за підозрою в агентурній діяльності з метою саботажу у зв'язку з неодноразовими польотами безпілотників над найважливішими об'єктами інфраструктури у Шлезвіг-Гольштейні".

За останні місяці в Німеччині не раз повідомлялось про спроби диверсій на об’єктах інфраструктури та військових об’єктах.

Крім того, в Німеччині за українськими солдатами під час тренувань стежили невідомі безпілотники.А цього року двох німецько-російських громадян заарештували за підозрою у підготовці диверсії на американській базі в Баварії.