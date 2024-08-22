У Нідерландах скасували перший вирок за знятий під час сексу презерватив

Апеляційний суд Гааги скасував перший в історії Нідерландів вирок, винесений за стелсинг – зняття під час сексу презерватива без згоди жінки.

Про це йдеться в повідомленні суду від четверга, 22 серпня, пише "Європейська правда".

Справа стосується випадку за серпень 2021 року, коли підсудний вступив у статеві зносини з жінкою за обопільною згодою. Жінка стверджувала, що погодилась на секс за умови використання презерватива, але чоловік нібито зняв його під час статевого акту.

У березні 2023 року суд виправдав чоловіка за звинуваченням у зґвалтуванні, але натомість визнав винним у примусі до статевого акту без засобів контрацепції й засудив до трьох місяців ув’язнення.

Реклама:

Чоловік подав апеляцію, яку суд у Гаазі вирішив задовольнити.

"Повідомлення у WhatsApp між підозрюваним і заявницею після сексу не є достатнім доказом для цього (злочину стелсингу. – Ред.). Тому суд лише з цієї причини виправдовує підозрюваного в пред'явлених йому звинуваченнях", – йдеться в повідомленні.

Суд у Гаазі наголосив, що не розглядав питання, чи можна стелсинг у принципі кваліфікувати як зґвалтування чи примус до сексу без презерватива – такого злочину, як "стелсинг", у законодавстві Нідерландів немає.

Нагадаємо, минулого року норвезьку молодь закликали використовувати презервативи на тлі зростання кількості випадків статевих інфекцій, насамперед гонореї.