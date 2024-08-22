В Нидерландах отменили первый приговор за снятый во время секса презерватив

Апелляционный суд Гааги отменил первый в истории Нидерландов приговор, вынесенный за стелсинг – снятие во время секса презерватива без согласия женщины.

Об этом говорится в сообщении суда от четверга, 22 августа, пишет "Европейская правда".

Дело касается случая за август 2021 года, когда подсудимый вступил в половые отношения с женщиной по обоюдному согласию. Женщина утверждала, что согласилась на секс при условии использования презерватива, но мужчина якобы снял его во время полового акта.

В марте 2023 года суд оправдал мужчину по обвинению в изнасиловании, но вместо этого признал виновным в принуждении к половому акту без средств контрацепции и приговорил к трем месяцам заключения.

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Мужчина подал апелляцию, которую суд в Гааге решил удовлетворить.

"Сообщение в WhatsApp между подозреваемым и заявительницей после секса не является достаточным доказательством для этого (преступления стелсинга. – Ред.). Поэтому суд только по этой причине оправдывает подозреваемого в предъявленных ему обвинениях", – говорится в сообщении.

Суд в Гааге подчеркнул, что не рассматривал вопрос, можно ли стелсинг в принципе квалифицировать как изнасилование или принуждение к сексу без презерватива – такого преступления, как "стелсинг", в законодательстве Нидерландов нет.

Напомним, в прошлом году норвежскую молодежь призвали использовать презервативы на фоне роста количества случаев половых инфекций, прежде всего гонореи.