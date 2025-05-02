Французькі залізничники запланували страйк під довгі травневі вихідні

Співробітники французької залізниці запланували масштабний страйк наступного тижня, що може зіпсувати плани сотням тисяч пасажирів.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

У той час як мільйони французів планують скористатись довгими травневими вихідними з 8 травня, щоб поїхати кудись на відпочинок, численні профспілки залізничників заявили про плани страйкувати у період з 5 по 11 травня.

Спершу про плани страйку заявили диспетчери, згодом приєдналися ще дві профспілки. Оператор SNCF вже заявив, що остаточні графіки будуть публікуватися лише за повних дві доби до відправлення рейсу.

Міністр транспорту Філіп Табаро закликав профспілки та залізницю "забезпечити ясність" для подорожуючих, щоб вони могли завчасно щось планувати.

Раніше цього тижня в аеропорту Брюсселя скасували всі вильоти через страйк. У бельгійській столиці застрягла у тому числі делегація з 18 депутатів Сейму Литви.