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В Италии во время выезда на пожар серьезно пострадали четверо огнеборцев во время пожара

Новости — Четверг, 22 августа 2024, 20:05 — Мария Емец

Во время борьбы с лесным пожаром возле столицы Италии четверо пожарных получили тяжелые ожоги.

Об этом сообщает La Repubblica, пишет "Европейская правда".

Пожар произошел 21 августа в насаждениях в районе Торре Спакката, в восточном пригороде Рима.

Во время борьбы с огнем серьезно пострадали четверо пожарных – профессиональный пожарный и трое волонтеров гражданской защиты.

Прогнозы относительно их шансов на восстановление сдержанные. Больше всего пострадал 51-летний пожарный, у которого поражено 54% тела.

У 33-летнего пожарного ожоги 31% тела, 38-летнего – 19%. Всех троих ожидают сложные операции по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи.

Оперативное вмешательство потребуется и четвертому пострадавшему с 9% ожогов.

Причину пожара продолжают выяснять.

Напомним, на португальском архипелаге Мадейра уже неделю борются с лесными пожарами, уничтожившими около 14% лесных насаждений острова и испортившими отпуск тысячам туристов.

Евросоюз направил на помощь Португалии два спецсамолета Canadair.

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