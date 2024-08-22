В Италии во время выезда на пожар серьезно пострадали четверо огнеборцев во время пожара
Во время борьбы с лесным пожаром возле столицы Италии четверо пожарных получили тяжелые ожоги.
Об этом сообщает La Repubblica, пишет "Европейская правда".
Пожар произошел 21 августа в насаждениях в районе Торре Спакката, в восточном пригороде Рима.
🔵 Maxi #incendio a #Roma: in codice rosso per le ustioni 4 soccorritori. Le fiamme si sono sviluppate nel cosiddetto “#pratone” tra Cinecittà est, Torre Spaccata, Lamaro, Don Bosco e Cecafumo. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corsopic.twitter.com/4Wt1ozyH0YРеклама:– Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 21, 2024
Во время борьбы с огнем серьезно пострадали четверо пожарных – профессиональный пожарный и трое волонтеров гражданской защиты.
Прогнозы относительно их шансов на восстановление сдержанные. Больше всего пострадал 51-летний пожарный, у которого поражено 54% тела.
У 33-летнего пожарного ожоги 31% тела, 38-летнего – 19%. Всех троих ожидают сложные операции по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи.
Оперативное вмешательство потребуется и четвертому пострадавшему с 9% ожогов.
Причину пожара продолжают выяснять.
Напомним, на португальском архипелаге Мадейра уже неделю борются с лесными пожарами, уничтожившими около 14% лесных насаждений острова и испортившими отпуск тысячам туристов.
Евросоюз направил на помощь Португалии два спецсамолета Canadair.