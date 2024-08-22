В Италии во время выезда на пожар серьезно пострадали четверо огнеборцев во время пожара

Во время борьбы с лесным пожаром возле столицы Италии четверо пожарных получили тяжелые ожоги.

Об этом сообщает La Repubblica, пишет "Европейская правда".

Пожар произошел 21 августа в насаждениях в районе Торре Спакката, в восточном пригороде Рима.

🔵 Maxi #incendio a #Roma: in codice rosso per le ustioni 4 soccorritori. Le fiamme si sono sviluppate nel cosiddetto “#pratone” tra Cinecittà est, Torre Spaccata, Lamaro, Don Bosco e Cecafumo. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corsopic.twitter.com/4Wt1ozyH0Y Реклама: August 21, 2024

Во время борьбы с огнем серьезно пострадали четверо пожарных – профессиональный пожарный и трое волонтеров гражданской защиты.

Прогнозы относительно их шансов на восстановление сдержанные. Больше всего пострадал 51-летний пожарный, у которого поражено 54% тела.

У 33-летнего пожарного ожоги 31% тела, 38-летнего – 19%. Всех троих ожидают сложные операции по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи.

Оперативное вмешательство потребуется и четвертому пострадавшему с 9% ожогов.

Причину пожара продолжают выяснять.

Напомним, на португальском архипелаге Мадейра уже неделю борются с лесными пожарами, уничтожившими около 14% лесных насаждений острова и испортившими отпуск тысячам туристов.

Евросоюз направил на помощь Португалии два спецсамолета Canadair.