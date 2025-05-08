Трамп анонсував укладання торговельної угоди з Британією

Сполучені Штати заявили про досягнення першої торговельної угоди після розвʼязання тарифної війни проти решти світу – з Великою Британією.

Про це заявив з Овального кабінету Білого дому 8 травня американський президент Дональд Трамп, передає "Європейська правда".

Трамп назвав американсько-британську торговельну угоду "проривною", а саму Британію – "одним із наших найближчих і найцінніших союзників" США.

За його словами, угода передбачає "відкриття доступу американських товарів до ринку з обсягом у мільярди доларів", зокрема у сфері сільського господарства.

Також країни домовились про усунення нетарифних барʼєрів і спрощені перевірки для товарів зі США на британській митниці.

"Останні деталі ще узгоджуються, протягом наступних тижнів вони будуть фіналізовані, як і сама угода. Ми вважаємо, що практично все вже затверджено", – сказав Трамп.

Британський премʼєр Кір Стармер, який у цей час говорив з Трампом телефоном, привітав "історичну" торговельну угоду зі США, яка "сприятиме розвитку торгівлі між нашими країнами та всередині них".

Ця угода стала першою угодою, оголошеною після того, як Дональд Трамп ввів жорсткі мита на десятки торговельних партнерів США.

Пізніше він тимчасово призупинив їх дію, щоб дати іншим країнам можливість досягти торговельних угод із Вашингтоном.

Тим часом Європейський Союз розглядає можливість запровадження мит на експорт американських літаків і автомобілів, намагаючись переконати Трампа скасувати чинні та заплановані тарифи проти ЄС.