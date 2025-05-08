Багаторічний головний суперник Орбана йде з політики і від дружини

Голова опозиційної Демократичної партії Угорщини та колишній премʼєр країни, 63-річний Ференц Дюрчань вирішив остаточно піти з політики.

Про це дружина Дюрчаня Клара Добрев повідомила на Facebook, пише "Європейська правда".

За словами Добрев, яка сама є депутаткою Європарламенту від Демократичної партії, Дюрчань вирішив піти у відставку з посади голови партії та лідера фракції, скласти депутатський мандат і "відмовитися від публічної діяльності та не балотуватися на виборах".

"Він хоче остаточно покласти край спробам угорської правої партії (ймовірно, мається на увазі "Фідес" Віктора Орбана. – Ред.) уникнути відповідальності за всі свої гріхи, звинувачуючи Дюрчаня у брехні", – сказала політикиня.

Добрев анонсувала, що після відставки Дюрчаня протягом кількох тижнів відбудуться вибори нового глави Демократичної партії, в яких вона сама братиме участь.

Наприкінці допису депутатка Європарламенту також заявила, що вони з Дюрчанем вирішили розлучитись "після багатьох місяців мук, спроб перепланування і безлічі пережитих ночей".

Ференц Дюрчань і Клара Добрев одружилися в 1995 році. У них троє спільних дітей, а у Дюрчаня є ще двоє дітей від попереднього шлюбу.

Уже колишній лідер Демократичної партії був прем'єр-міністром Угорщини з 2004 по 2009 рік, коли через фінансову кризу поступився посадою задля технократичного уряду.

Аудіозапис, на якому Дюрчань у приватному порядку визнає, що брехав виборцям під час виборчої кампанії, активно використовувала партія Віктора Орбана "Фідес". Протистояння обох політиків тривалий час визначало угорську політику – аж до появи партії "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.