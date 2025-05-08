Кандидат румунських ультраправих готовий провести 2-й тур скасованих виборів, якщо переможе

Кандидат у президенти Румунії від ультраправих Джордже Сіміон заявив, що у разі перемоги готовий "повернутися" до скасованих виборів 2024 року і організувати другий тур за участю одіозного Келіна Джорджеску, а сам складе повноваження.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Сіміон заявив, що після своєї перемоги готовий провести референдум щодо покарання причетних до рішення скасувати результати першого туру президентських виборів 2024 року та щодо проведення "втраченого" другого туру за участю тодішніх переможців – одіозного Келіна Джорджеску і прозахідної Елени Ласконі.

Його запитали, чи в такому разі він готовий буде скласти президентські повноваження.

"Звісно, це те, що мав би зробити будь-який президент", – сказав Сіміон.

Нагадаємо, 6 грудня Конституційний суд Румунії безпрецедентно анулював результати першого туру голосування та вирішив, що увесь виборчий процес має початися заново.

Приводом стали документи, розсекречені Вищою радою національної оборони, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону. Надалі Джорджеску не допустили до балотування на виборах.

4 травня у Румунії відбувся перший тур повторних виборів президента, за його підсумками у другий тур вийшли лідер ультраправого Альянсу за об’єднання румунів Джордже Сіміон та ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан.

Сіміон лідирує в опитуваннях перед другим туром, проте близько третини опитаних не визначились, за кого голосуватимуть.