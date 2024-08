Глава Пентагона и Умеров провели третий телефонный разговор за 10 дней

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров пообщались по телефону в третий раз за последние 10 дней.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из официальных объявлений.

Умеров поздно вечером 23 августа написал, что имел "еженедельный" разговор с Остином, в котором рассказывал о текущей ситуации на поле боя, актуальных потребностях Украины и планах на ближайшее будущее.

Had a weekly phone call with @SecDef Lloyd Austin.



I informed Secretary Austin about the current situation on the frontlines.



Based on the operational situation, we discussed our urgent military needs and plans for the near future.



One of the key topics was the preparation for…

