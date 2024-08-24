Укр Рус Eng

Глава Пентагона и Умеров провели третий телефонный разговор за 10 дней

Новости — Суббота, 24 августа 2024, 09:33 — Мария Емец

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров пообщались по телефону в третий раз за последние 10 дней.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из официальных объявлений.

Умеров поздно вечером 23 августа написал, что имел "еженедельный" разговор с Остином, в котором рассказывал о текущей ситуации на поле боя, актуальных потребностях Украины и планах на ближайшее будущее.

"Одной из ключевых тем была подготовка к следующей встрече Контактной группы по обороне Украины в сентябре. Выразил благодарность США за постоянную и мощную поддержку Украины", – рассказал министр обороны Украины.

В коммюнике Пентагона так же сообщили, что разговор касался продолжающихся операций Украины и приоритетных потребностей в вооружениях.

"Министр обороны Остин поздравил украинский народ, который 24 августа празднует День независимости, и подтвердил, что США продолжат поддерживать Украину в сопротивлении российской агрессии. Министр Остин также сообщил детали по безопасности помощи США, включая анонсированный ныне президентом Байденом пакет на 125 млн долларов", – говорится в заявлении.

Предыдущий перед этим разговор Ллойда Остина и Рустема Умерова состоялся 19 августа, а последний раз перед тем они общались 14 августа.

Напомним, на этой неделе объявили, что 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, известное как формат "Рамштайн", состоится 6 сентября на одноименной авиабазе американских Вооруженных сил в Германии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Война с РФ Оружие ВСУ
Реклама: