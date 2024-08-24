Глава Пентагона и Умеров провели третий телефонный разговор за 10 дней

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров пообщались по телефону в третий раз за последние 10 дней.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из официальных объявлений.

Умеров поздно вечером 23 августа написал, что имел "еженедельный" разговор с Остином, в котором рассказывал о текущей ситуации на поле боя, актуальных потребностях Украины и планах на ближайшее будущее.

Had a weekly phone call with @SecDef Lloyd Austin.



I informed Secretary Austin about the current situation on the frontlines.



Based on the operational situation, we discussed our urgent military needs and plans for the near future.



One of the key topics was the preparation for… Реклама: August 23, 2024

"Одной из ключевых тем была подготовка к следующей встрече Контактной группы по обороне Украины в сентябре. Выразил благодарность США за постоянную и мощную поддержку Украины", – рассказал министр обороны Украины.

В коммюнике Пентагона так же сообщили, что разговор касался продолжающихся операций Украины и приоритетных потребностей в вооружениях.

"Министр обороны Остин поздравил украинский народ, который 24 августа празднует День независимости, и подтвердил, что США продолжат поддерживать Украину в сопротивлении российской агрессии. Министр Остин также сообщил детали по безопасности помощи США, включая анонсированный ныне президентом Байденом пакет на 125 млн долларов", – говорится в заявлении.

Предыдущий перед этим разговор Ллойда Остина и Рустема Умерова состоялся 19 августа, а последний раз перед тем они общались 14 августа.

Напомним, на этой неделе объявили, что 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, известное как формат "Рамштайн", состоится 6 сентября на одноименной авиабазе американских Вооруженных сил в Германии.