Дуда приїхав до Києва у День незалежності України
Президент Польщі Анджей Дуда вранці 24 серпня прибув до Києва.
Як повідомляє "Європейська правда", повідомлення про це розмістила Канцелярія президента Польщі.
В офіційному X (Twitter) опублікували кадри приїзду Дуди до Києва потягом "Укрзалізниці".
#Kijów | Rozpoczęła się wizyta Prezydenta @AndrzejDuda w Ukrainie.
W 33. rocznicę Niepodległości Ukrainy Prezydent RP bierze udział w obchodach. pic.twitter.com/KCBFqnMhugРеклама:– Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 24, 2024
"Розпочався візит президента Анджея Дуди в Україну. Президент Польщі візьме участь у святкуваннях до 33-ї річниці незалежності України", – зазначили у дописі.
Як відомо, під час приїзду гостей найвищого рівня в Україну зазвичай факт візиту перші години тримають у таємниці, у цьому випадку про приїзд Анджея Дуди повідомили майже одразу.
Нагадаємо, президенти держав Балтії записали відеозвернення з привітаннями для українців.