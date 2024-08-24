Дуда приїхав до Києва у День незалежності України

Президент Польщі Анджей Дуда вранці 24 серпня прибув до Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", повідомлення про це розмістила Канцелярія президента Польщі.

В офіційному X (Twitter) опублікували кадри приїзду Дуди до Києва потягом "Укрзалізниці".

#Kijów | Rozpoczęła się wizyta Prezydenta @AndrzejDuda w Ukrainie.



W 33. rocznicę Niepodległości Ukrainy Prezydent RP bierze udział w obchodach. pic.twitter.com/KCBFqnMhug Реклама: August 24, 2024

"Розпочався візит президента Анджея Дуди в Україну. Президент Польщі візьме участь у святкуваннях до 33-ї річниці незалежності України", – зазначили у дописі.

Як відомо, під час приїзду гостей найвищого рівня в Україну зазвичай факт візиту перші години тримають у таємниці, у цьому випадку про приїзд Анджея Дуди повідомили майже одразу.

Нагадаємо, президенти держав Балтії записали відеозвернення з привітаннями для українців.