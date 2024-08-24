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Дуда приїхав до Києва у День незалежності України

Новини — Субота, 24 серпня 2024, 10:20 — Марія Ємець

Президент Польщі Анджей Дуда вранці 24 серпня прибув до Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", повідомлення про це розмістила Канцелярія президента Польщі.

В офіційному X (Twitter) опублікували кадри приїзду Дуди до Києва потягом "Укрзалізниці".  

"Розпочався візит президента Анджея Дуди в Україну. Президент Польщі візьме участь у святкуваннях до 33-ї річниці незалежності України", – зазначили у дописі.

Як відомо, під час приїзду гостей найвищого рівня в Україну зазвичай факт візиту перші години тримають у таємниці, у цьому випадку про приїзд Анджея Дуди повідомили майже одразу.

Нагадаємо, президенти держав Балтії записали відеозвернення з привітаннями для українців. 

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Польща Дуда
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