Зеленський закликав тиснути на партнерів для дозволу Україні бити далекобійною зброєю по РФ

Президент Володимир Зеленський закликав друзів України тиснути на союзників і партнерів у питанні дозволу для України бити далекобійною зброєю по території Росії.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив на пресконференції у Києві з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте.

За його словами, під час зустрічі з лідерами він розповів про останні успіхи у застосуванні української далекобійної зброї.

"Ми потребуємо не меншої рішучості від партнерів у цих питаннях. Кожен з наших друзів, хто може спонукати союзників зняти обмеження для України на застосування далекобійної зброї реально може наблизити нашу спільну перемогу", – наголосив Зеленський.

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Він додав, що Україна цінує оборонну підтримку, яку надають нам Польща, Литва, всі друзі і партнери, зазначивши, що головне, щоб не втрачався темп постачання погоджених пакетів оборонної підтримки.

За його словами, також ішлося про захист нашого неба від російських ударів.

"Дуже важливо, щоб держави нашого регіону однаково сприймали російську терористичну загрозу та нарощували взаємодію для збиття російських ракет і дронів. Чим більше буде такої нашої взаємодії, тим швидше у Москві усвідомлять безнадійність їхніх терористичних атак", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав українських дипломатів сприяти тому, аби західні держави розширювали дозвіл використовувати передану ними далекобійну зброю для ударів по території Росії.

Перед тим стало відомо, що Вашингтон фактично блокує дозвіл Британії на використання Києвом ракет Storm Shadow на території Росії на тлі побоювань адміністрації Байдена щодо ескалації війни.