Зеленский призвал давить на партнеров для разрешения Украине бить дальнобойным оружием по РФ

Президент Владимир Зеленский призвал друзей Украины давить на союзников и партнеров в вопросе разрешения для Украины бить дальнобойным оружием по территории России.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

По его словам, во время встречи с лидерами он рассказал о последних успехах в применении украинского дальнобойного оружия.

"Мы нуждаемся в не меньшей решимости от партнеров в этих вопросах. Каждый из наших друзей, кто может побудить союзников снять ограничения для Украины на применение дальнобойного оружия реально может приблизить нашу общую победу", – подчеркнул Зеленский.

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Он добавил, что Украина ценит оборонную поддержку, которую оказывают нам Польша, Литва, все друзья и партнеры, отметив, что главное, чтобы не терялся темп поставки согласованных пакетов оборонной поддержки.

По его словам, также речь шла о защите нашего неба от российских ударов.

"Очень важно, чтобы государства нашего региона одинаково воспринимали российскую террористическую угрозу и наращивали взаимодействие для сбивания российских ракет и дронов. Чем больше будет такого нашего взаимодействия, тем быстрее в Москве осознают безнадежность их террористических атак", – отметил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал украинских дипломатов способствовать тому, чтобы западные государства расширяли разрешение использовать переданное ими дальнобойное оружие для ударов по территории России.

Перед тем стало известно, что Вашингтон фактически блокирует разрешение Британии на использование Киевом ракет Storm Shadow на территории России на фоне опасений администрации Байдена относительно эскалации войны.