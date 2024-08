Глава Євроради: Наближається день, коли ми вітатимемо Україну в ЄС

Президент Європейської ради Шарль Мішель привітав Україну з Днем незалежності, згадавши про її європейське майбутнє.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, за словами Мішеля, наближається, день коли можна буде вітати Україну в ЄС.

"Дорогі українці, ваша мужність є для нас прикладом, а ваша жертовність – уроком смирення. Ви нагадуєте нам, що свобода – це те, за що треба боротися.

Реклама:

Ми будемо стояти на вашому боці, доки ви не переможете. І наближається день, коли ми будемо вітати вас в ЄС. Там, куди ви належите", – написав Мішель в X (Twitter).

Dear Ukrainians,



Your courage is an example to us and your sacrifice is humbling.



You remind us that freedom is something one must fight for.



We will stand at your side until you prevail.



And the day approaches when we welcome you in the EU. Where you belong.



Slava… pic.twitter.com/zCRTpiT395