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Глава Євроради: Наближається день, коли ми вітатимемо Україну в ЄС

Новини — Субота, 24 серпня 2024, 16:49 — Іванна Костіна

Президент Європейської ради Шарль Мішель привітав Україну з Днем незалежності, згадавши про її європейське майбутнє.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, за словами Мішеля, наближається, день коли можна буде вітати Україну в ЄС.

"Дорогі українці, ваша мужність є для нас прикладом, а ваша жертовність – уроком смирення. Ви нагадуєте нам, що свобода – це те, за що треба боротися.

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Ми будемо стояти на вашому боці, доки ви не переможете. І наближається день, коли ми будемо вітати вас в ЄС. Там, куди ви належите", – написав Мішель в X (Twitter).

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте у Києві виступила українською, пообіцяла і надалі підтримувати Україну, щоб наблизити перемогу, які святкуватимуть усі разом "зі світлом, газом і без русні".

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Мішель
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