Глава Евросовета: Приближается день, когда мы будем приветствовать Украину в ЕС

Президент Европейского совета Шарль Мишель поздравил Украину с Днем независимости, вспомнив о ее европейском будущем.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, по словам Мишеля, приближается, день когда можно будет приветствовать Украину в ЕС.

"Дорогие украинцы, ваше мужество является для нас примером, а ваша жертвенность – уроком смирения. Вы напоминаете нам, что свобода – это то, за что надо бороться.

Реклама:

Мы будем стоять на вашей стороне, пока вы не победите. И приближается день, когда мы будем приветствовать вас в ЕС. Там, куда вы принадлежите", – написал Мишель в X (Twitter).

Dear Ukrainians,



Your courage is an example to us and your sacrifice is humbling.



You remind us that freedom is something one must fight for.



We will stand at your side until you prevail.



And the day approaches when we welcome you in the EU. Where you belong.



Slava… pic.twitter.com/zCRTpiT395