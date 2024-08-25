Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що після російського удару по готелю в Краматорську під завалами ймовірно перебуває журналіст з Великої Британії.

Про це він розповів у своєму Facebook, пише "Європейська правда".

За його інформацією, кількість поранених у Краматорську зросла до 4. Усі постраждалі – журналісти агенції Reuters, громадяни України, США, Латвії та Німеччини.

Також, імовірно, під завалами досі перебуває журналіст з Великої Британії. Пошуково-рятувальна операція на місці події триває.

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Напередодні вночі росіяни ударили "Іскандером" по готелю в Краматорську.

Раніше повідомляли, що внаслідок обстрілу постраждала польська журналістка Моніка Андрушевська, яка висвітлює війну з 2014 року. Вона проїжджала автомобілем поруч з місцем ракетного удару. Останнім часом Андрушевська займалася документуванням воєнних злочинів Росії на території України та наданням допомоги українській армії.

Агентство Reuters повідомило, що внаслідок російського удару по готелю "Сапфір" у Краматорську зник безвісти один член команди агентства, ще двоє були госпіталізовані. Загалом у готелі "Сапфір" проживала команда із шести членів агентства Reuters.

У МЗС закликали покарати Росію за обстріл Краматорська в суботу, у результаті якого постраждали журналісти іноЗМІ.