Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что после российского удара по гостинице Краматорска под завалами вероятно находится журналист из Великобритании.

Об этом он рассказал в своем Facebook, пишет "Европейская правда".

По его информации, количество раненых в Краматорске возросло до 4. Все пострадавшие – журналисты агентства Reuters, граждане Украины, США, Латвии и Германии.

Также, вероятно, под завалами до сих пор находится журналист из Великобритании. Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.

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Накануне ночью россияне ударили "Искандером" по гостинице в Краматорске.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела пострадала польская журналистка Моника Андрушевская, которая освещает войну с 2014 года. Она проезжала на автомобиле рядом с местом ракетного удара. В последнее время Андрушевская занималась документированием военных преступлений России на территории Украины и оказанием помощи украинской армии.

Агентство Reuters сообщило, что в результате российского удара по гостинице "Сапфир" в Краматорске пропал без вести один член команды агентства, еще двое были госпитализированы. Всего в отеле "Сапфир" проживала команда из шести членов агентства Reuters.

В МИД призвали наказать Россию за обстрел Краматорска в субботу, в результате которого пострадали журналисты иноСМИ.