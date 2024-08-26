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Литва отримала партію ракет для систем ППО малої дальності

Новини — Понеділок, 26 серпня 2024, 10:22 — Ірина Кутєлєва

Литва отримала партію ракет Bolide для систем протиповітряної оборони малої дальності RBS-70.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Литви, інформує "Європейська правда".

RBS 70 – шведський універсальний переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження повітряних цілей, які летять низько.

ПЗРК був розроблений у Швеції компанією Bofors Defence (нині Saab Bofors Dynamics).

"Ця інвестиція посилить нашу протиповітряну оборону та забезпечить більш ефективне виконання завдань", – зазначили у литовському оборонному відомстві.

Раніше повідомляли, що уряд Литви виділив додаткові 130 млн євро на оборону, в тому числі 20 млн євро на оснащення солдатів індивідуальною зброєю в рамках програми "Сучасний солдат"

Також міністр оборони Лаурінас Кащюнас оголошував про плани витратити до 1,2 млрд євро на нове військове обладнання протягом наступного десятиліття.

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Литва
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