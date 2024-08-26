Литва отримала партію ракет для систем ППО малої дальності

Литва отримала партію ракет Bolide для систем протиповітряної оборони малої дальності RBS-70.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Литви, інформує "Європейська правда".

RBS 70 – шведський універсальний переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження повітряних цілей, які летять низько.

🇱🇹 Lithuania has received new BOLIDE missiles for the RBS-70 short-range air defence system. This investment will enhance our air defence capabilities, ensuring more efficient task execution. pic.twitter.com/AfgRhGCAoE Реклама: August 26, 2024

ПЗРК був розроблений у Швеції компанією Bofors Defence (нині Saab Bofors Dynamics).

"Ця інвестиція посилить нашу протиповітряну оборону та забезпечить більш ефективне виконання завдань", – зазначили у литовському оборонному відомстві.

Раніше повідомляли, що уряд Литви виділив додаткові 130 млн євро на оборону, в тому числі 20 млн євро на оснащення солдатів індивідуальною зброєю в рамках програми "Сучасний солдат"

Також міністр оборони Лаурінас Кащюнас оголошував про плани витратити до 1,2 млрд євро на нове військове обладнання протягом наступного десятиліття.