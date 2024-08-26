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Литва получила партию ракет для систем ПВО малой дальности

Новости — Понедельник, 26 августа 2024, 10:22 — Ирина Кутелева

Литва получила партию ракет Bolide для систем противовоздушной обороны малой дальности RBS-70.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Литвы, информирует "Европейская правда".

RBS 70 – шведский универсальный переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей.

ПЗРК был разработан в Швеции компанией Bofors Defence (ныне Saab Bofors Dynamics).

"Эта инвестиция усилит нашу противовоздушную оборону и обеспечит более эффективное выполнение задач", – отметили в литовском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что правительство Литвы выделило дополнительные 130 млн евро на оборону, в том числе 20 млн евро на оснащение солдат индивидуальным оружием в рамках программы "Современный солдат"

Также министр обороны Лауринас Кащюнас объявлял о планах потратить до 1,2 млрд евро на новое военное оборудование в течение следующего десятилетия.

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Литва
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