Литва получила партию ракет для систем ПВО малой дальности

Литва получила партию ракет Bolide для систем противовоздушной обороны малой дальности RBS-70.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Литвы, информирует "Европейская правда".

RBS 70 – шведский универсальный переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей.

🇱🇹 Lithuania has received new BOLIDE missiles for the RBS-70 short-range air defence system. This investment will enhance our air defence capabilities, ensuring more efficient task execution. pic.twitter.com/AfgRhGCAoE Реклама: August 26, 2024

ПЗРК был разработан в Швеции компанией Bofors Defence (ныне Saab Bofors Dynamics).

"Эта инвестиция усилит нашу противовоздушную оборону и обеспечит более эффективное выполнение задач", – отметили в литовском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что правительство Литвы выделило дополнительные 130 млн евро на оборону, в том числе 20 млн евро на оснащение солдат индивидуальным оружием в рамках программы "Современный солдат"

Также министр обороны Лауринас Кащюнас объявлял о планах потратить до 1,2 млрд евро на новое военное оборудование в течение следующего десятилетия.