Литва получила партию ракет для систем ПВО малой дальности

Литва получила партию ракет Bolide для систем противовоздушной обороны малой дальности RBS-70.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Литвы, информирует "Европейская правда".

RBS 70 – шведский универсальный переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей.

🇱🇹 Lithuania has received new BOLIDE missiles for the RBS-70 short-range air defence system. This investment will enhance our air defence capabilities, ensuring more efficient task execution. pic.twitter.com/AfgRhGCAoE

