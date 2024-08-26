Азербайджан заборонив в'їзд депутатам ПАРЄ, які голосували проти країни

Азербайджан заборонив в'їзд до країни депутатам Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), які голосували проти ратифікації повноважень азербайджанської делегації в організації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Азербайджану.

Начальник пресслужби МЗС Азербайджану Айхан Гаджизаде заявив, що осіб, які проголосували проти азербайджанської делегації в ПАРЄ, занесли до списку "небажаних".

"Якщо вищезгадані особи приїдуть в Азербайджан до відновлення мандата нашої делегації в ПАРЄ, їм буде відмовлено у в'їзді в країну", – зазначив він.

Реклама:

Заява Гаджизаде пролунала у відповідь на критику з боку глави делегації Німеччини в ПАРЄ Франка Швабе, який висловив занепокоєння азербайджано-російськими відносинами.

Він також заявляв, що Азербайджан не зацікавлений у членстві в Раді Європи, звинуватив країну у тому, що він не дотримується цінностей, які пропагує Рада Європи, а також не запросив ПАРЄ спостерігати за парламентськими виборами в країні.

Нагадаємо, у січні Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про незатвердження повноважень азербайджанської делегації.

Однак це рішення не призвело до практичних змін, оскільки азербайджанці оголосили, що йдуть з ПАРЄ, не чекаючи на рішення.

Детальніше читайте у статті: Кінець проєкту "ширшої Європи". Чому вихід Азербайджану з ПАРЄ є частиною глобальних змін.