Азербайджан запретил въезд депутатам ПАСЕ, голосовавшим против страны

Азербайджан запретил въезд в страну депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые голосовали против ратификации полномочий азербайджанской делегации в организации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Азербайджана.

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что лиц, проголосовавших против азербайджанской делегации в ПАСЕ, занесли в список "нежелательных".

"Если вышеупомянутые лица приедут в Азербайджан до восстановления мандата нашей делегации в ПАСЕ, им будет отказано во въезде в страну", – отметил он.

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Заявление Гаджизаде прозвучало в ответ на критику со стороны главы делегации Германии в ПАСЕ Франка Швабе, который выразил обеспокоенность азербайджано-российскими отношениями.

Он также заявлял, что Азербайджан не заинтересован в членстве в Совете Европы, обвинил страну в том, что он не придерживается ценностей, которые пропагандирует Совет Европы, а также не пригласил ПАСЕ наблюдать за парламентскими выборами в стране.

Напомним, в январе Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о неутверждении полномочий азербайджанской делегации.

Однако это решение не привело к практическим изменениям, поскольку азербайджанцы объявили, что уходят из ПАСЕ, не дожидаясь решения.

Подробнее читайте в статье: Конец проекта "более широкой Европы". Почему выход Азербайджана из ПАСЕ является частью глобальных изменений.