Азербайджан запретил въезд депутатам ПАСЕ, голосовавшим против страны
Азербайджан запретил въезд в страну депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые голосовали против ратификации полномочий азербайджанской делегации в организации.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Азербайджана.
Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что лиц, проголосовавших против азербайджанской делегации в ПАСЕ, занесли в список "нежелательных".
"Если вышеупомянутые лица приедут в Азербайджан до восстановления мандата нашей делегации в ПАСЕ, им будет отказано во въезде в страну", – отметил он.
Заявление Гаджизаде прозвучало в ответ на критику со стороны главы делегации Германии в ПАСЕ Франка Швабе, который выразил обеспокоенность азербайджано-российскими отношениями.
Он также заявлял, что Азербайджан не заинтересован в членстве в Совете Европы, обвинил страну в том, что он не придерживается ценностей, которые пропагандирует Совет Европы, а также не пригласил ПАСЕ наблюдать за парламентскими выборами в стране.
Напомним, в январе Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о неутверждении полномочий азербайджанской делегации.
Однако это решение не привело к практическим изменениям, поскольку азербайджанцы объявили, что уходят из ПАСЕ, не дожидаясь решения.
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