Зеленський заявив, що готується до зустрічі з Байденом у вересні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у вересні він може провести зустріч з президентом США Джо Байденом.

Про це він сказав на форумі "Україна 2024. Незалежність", повідомляє "Європейська правда".

Зеленський висловив сподівання, що зможе бути присутнім на засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, де, вочевидь, і має зустрітися з Байденом.

"У нас (з Байденом. – Ред.) сьогодні є відносини. Вони серйозні, я готуюсь до нашої зустрічі у вересні. Дай Бог, що я зможу дозволити собі бути на Генасамблеї ООН. І дуже багато речей залежить сьогодні від США. І навіть дуже багато речей, які знаходяться в Європі", – зазначив він.

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У цьому контексті він згадав, що від рішення США залежать певні кроки, які можуть бути ухвалені європейськими союзниками.

ЗМІ раніше повідомили, що Україна збирається надати адміністрації Байдена перелік цілей в глибині території Росії у спробах переконати США зняти обмеження на застосування американської зброї.

На брифінгу у понеділок речник Ради з нацбезпеки Джон Кірбі сказав, що змін у політиці США щодо застосування Україною переданої зброї не було.

Проте деякі українські депутати і посадовці кажуть, що бачать ознаки того, що у Вашингтоні думають про зняття обмежень ближчим часом.

Раніше видання WP повідомляло, що Україна на тлі операції у Курській області активізувала прохання до адміністрації Байдена дозволити бити ATACMS по аеродромах російської авіації на території РФ.