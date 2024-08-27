Зеленский заявил, что готовится к встрече с Байденом в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сентябре он может провести встречу с президентом США Джо Байденом.

Об этом он сказал на форуме "Украина 2024. Независимость", сообщает "Европейская правда".

Зеленский выразил надежду, что сможет присутствовать на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где, очевидно, и должен встретиться с Байденом.

"У нас (с Байденом. – Ред.) сегодня есть отношения. Они серьезные, я готовлюсь к нашей встрече в сентябре. Дай Бог, что я смогу позволить себе быть на Генассамблее ООН. И очень много вещей зависит сегодня от США. И даже очень много вещей, которые находятся в Европе", – отметил он.

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В этом контексте он упомянул, что от решения США зависят определенные решения, которые могут быть приняты европейскими союзниками.

СМИ ранее сообщили, что Украина собирается предоставить администрации Байдена перечень целей в глубине территории России в попытках убедить США снять ограничения на применение американского оружия.

На брифинге в понедельник представитель Совета по нацбезопасности Джон Кирби сказал, что изменений в политике США по применению Украиной переданного оружия не было.

Однако некоторые украинские депутаты и чиновники говорят, что видят признаки того, что в Вашингтоне думают о снятии ограничений в ближайшее время.

Ранее издание WP сообщало, что Украина на фоне операции в Курской области активизировала просьбы к администрации Байдена разрешить бить ATACMS по аэродромам российской авиации на территории РФ.