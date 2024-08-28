Шольц відкинув радикальний перегляд політики притулку 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув можливість радикальних змін політики у питанні притулку, про які заговорили в опозиції після теракту, скоєного вихідцем із Сирії.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Шольц висловився проти ідеї заморозити прийом шукачів притулку, що запропонував лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц.

"Індивідуальне право на притулок залишається непорушним", – зазначив він.

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Канцлер у коментарях на ZDF сказав, що про тотальну відмову усім шукачам притулку на кордоні Німеччини не може йти мови, проте важливо зменшити нелегальну імміграцію.

Шольц зазначив, що прикордонні перевірки допомагають цьому і мають продовжуватися.

Нагадаємо, дебати у Німеччині щодо проблеми нелегальної міграції активізувалися після теракту у Золінгені, внаслідок якого три людини загинули і вісім отримали поранення. З’ясувалося, що нападника – молодого чоловіка родом із Сирії – давно мали депортувати.

Лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц закликав до загальної заборони на прийом людей з Сирії та Афганістану. Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт і міністр юстиції Марко Бушманн відкинули цю пропозицію, посилаючись на конституцію.