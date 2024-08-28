У ЄС два дні поспіль пройдуть неформальні зустрічі міністрів закордонних справ і оборони

У четвер і п’ятницю міністри країн Євросоюзу зберуться у Брюсселі на неформальні зустрічі спершу очільників МЗС, потім – міністрів оборони.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Європейської служби із зовнішніх справ.

29 серпня пройде неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, що розпочнеться обговоренням поточної ситуації у російсько-українській війні. На ній буде особисто присутній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Згодом міністри також поспілкуються з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом про двосторонні відносини ЄС і Анкари та питання спільного інтересу.

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На другу половину дня заплановане обговорення конфлікту на Близькому Сході та політичної кризи у Венесуелі.

30 серпня пройде неформальна зустріч міністрів оборони, на початку якої представники Міноборони України повідомлять останню інформацію щодо подій на фронті. У комюніке не уточнюють, хто саме представлятиме Україну на зустрічі і чи буде фізично присутній на ній.

Під час цієї частини говоритимуть у тому числі про стан справ з надходженням західної військової допомоги, навчальну місію ЄС для підготовки українських військових і прогрес із використанням доходів від заморожених активів РФ на закупівлю військової допомоги для України.

Після того європейські міністри говоритимуть про питання спільної політики безпеки й оборони, а також про ситуацію на Близькому Сході.

Також обговорять, як збільшити оборонну готовність країн-членів і вирішувати найбільш термінові проблеми нестачі певних спроможностей.

Нагадаємо, 28 серпня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, що пов’язано з масованими повітряними атаками РФ в ніч на понеділок та вівторок.