В ЕС два дня подряд пройдут неформальные встречи министров иностранных дел и обороны

В четверг и пятницу министры стран Евросоюза соберутся в Брюсселе на неформальные встречи сначала руководителей МИД, затем – министров обороны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Европейской службы по внешним делам.

29 августа пройдет неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС, которая начнется обсуждением текущей ситуации в российско-украинской войне. На ней будет лично присутствовать министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Впоследствии министры также пообщаются с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом о двусторонних отношениях ЕС и Анкары и вопросах общего интереса.

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На вторую половину дня запланировано обсуждение конфликта на Ближнем Востоке и политического кризиса в Венесуэле.

30 августа пройдет неформальная встреча министров обороны, в начале которой представители Минобороны Украины сообщат последнюю информацию о событиях на фронте. В коммюнике не уточняют, кто именно будет представлять Украину на встрече и будет ли физически присутствовать на ней.

Во время этой части будут говорить в том числе о состоянии дел с поступлением западной военной помощи, учебной миссии ЕС для подготовки украинских военных и прогрессе с использованием доходов от замороженных активов РФ на закупку военной помощи для Украины.

После этого европейские министры будут говорить о вопросах общей политики безопасности и обороны, а также о ситуации на Ближнем Востоке.

Также обсудят, как увеличить оборонную готовность стран-членов и способность решать наиболее срочные проблемы недостатка определенных возможностей.

Напомним, 28 августа состоится заседание Совета Украина-НАТО, что связано с массированными воздушными атаками РФ в ночь на понедельник и вторник.