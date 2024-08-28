У ЦРУ вважають, що Україна прагне утримати захоплені території на Курщині

У ЦРУ кажуть, що РФ здійснить контрнаступ, щоб спробувати повернути територію в Курській області, захоплену українськими військами, але російські сили зіткнуться з "важкою боротьбою".

Про це заявив у середу заступник директора ЦРУ Девід Коен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Коен зазначив, що значення української операції, яка охопила, за його словами, 777 квадратних кілометрів російської області, ще належить з'ясувати.

Українські війська прорвалися через західний кордон Росії в Курську область 6 серпня в ході несподіваного наступу, який триває досі.

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Хоча Київ заявив, що не має наміру анексувати захоплену територію, українські війська будують оборонні лінії і, схоже, мають намір утримувати "частину цієї території протягом певного періоду часу", сказав Коен на саміті з питань розвідки і національної безпеки.

"Ми можемо бути впевнені, що Путін піде в контрнаступ, щоб спробувати повернути собі цю територію. Я думаю, що це буде важка битва для росіян", – зазначив Коен.

Він сказав, що Путіну доведеться "мати справу з відлунням у власному суспільстві" через втрату російської території.

Україна заявила про захоплення 100 населених пунктів у ході вторгнення в Курську область Росії.

У вівторок президент України Володимир Зеленський заявив, що він представить план перемоги України президенту США Джо Байдену і двом його потенційним наступникам. Операція на Курщині є частиною цього плану.

ЗМІ раніше повідомили, що Україна збирається надати адміністрації Байдена перелік цілей в глибині території Росії у спробах переконати США зняти обмеження на застосування американської зброї.