В ЦРУ считают, что Украина стремится удержать захваченные территории на Курщине

В ЦРУ говорят, что РФ осуществит контрнаступление, чтобы попытаться вернуть территорию в Курской области, захваченную украинскими войсками, но российские силы столкнутся с "тяжелой борьбой".

Об этом заявил в среду заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Коэн сказал, что значение украинской операции, которая охватила, по его словам, 777 квадратных километров российской области, еще предстоит выяснить.

Украинские войска прорвались через западную границу России в Курскую область 6 августа в ходе неожиданного наступления, которое продолжается до сих пор.

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Хотя Киев заявил, что не намерен аннексировать захваченную территорию, украинские войска строят оборонительные линии и, похоже, намерены удерживать "часть этой территории в течение определенного периода времени", сказал Коэн на саммите по вопросам разведки и национальной безопасности.

"Мы можем быть уверены, что Путин пойдет в контрнаступление, чтобы попытаться вернуть себе эту территорию. Я думаю, что это будет тяжелая битва для россиян", – отметил Коэн.

Он сказал, что Путину придется "иметь дело с резонансом в собственном обществе" из-за потери российской территории.

Украина заявила о захвате 100 населенных пунктов в ходе вторжения в Курскую область России.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он представит план победы Украины президенту США Джо Байдену и двум его потенциальным преемникам. Операция на Курщине является частью этого плана.

СМИ ранее сообщили, что Украина собирается предоставить администрации Байдена перечень целей в глубине территории России в попытках убедить США снять ограничения на применение американского оружия.