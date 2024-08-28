Влада Вільнюса погодила перейменування вулиць, названих на честь радянських письменників

У Вільнюсі перейменують вулиці, названі на честь прорадянських письменників Саломеї Неріс і Людаса Гіри.

Відповідне рішення ухвалила в середу міська влада, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Вулиця, названа на честь поетеси Саломеї Неріс (1904-1945), буде перейменована на вулицю Вітрунгеса, а вулиця, названа на честь письменника Людаса Гіри, буде перейменована на честь антирадянського партизанського лідера Ліонгінаса Балюкевічюса-Дзукаса.

Нові назви обирали мешканці Вільнюса, які взяли участь у муніципальному опитуванні.

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Міська рада також вирішила перейменувати площу, названу на честь іншого прорадянського письменника, Петраса Цвірки. У середу депутати вирішили лише змінити назву, не обираючи нової. Нова назва буде запропонована після того, як з'явиться пропозиція щодо реконструкції площі.

Зміна назв є частиною триваючої "десовєтизації" публічних просторів. Нещодавно прийнятий закон доручив спеціальній комісії вирішувати, які назви вулиць "пропагують авторитарні та тоталітарні режими".

І Гіра, і Неріс у своїх творах вихваляли радянську владу. У 1940 році, як делегати так званого Народного сейму, вони разом з іншими представниками поїхали до Москви просити про прийняття Литви до Радянського Союзу.

Однак деякі дослідники на захист Неріс підкреслюють важливість її творчості для литовської літератури та колективної пам'яті, а також вказують на її пізнє каяття у співпраці з радянською владою.

Нагадаємо, торік у Вільнюсі вирішили переіменувати музей імені Пушкіна.

А нещодавно у Вільнюсі демонтували пам’ятну дошку суперечливому організатору повстання проти радянської влади у 1941 році, яку перед тим встановили без погодження мерії.