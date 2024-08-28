Власти Вильнюса согласовали переименование улиц, названных в честь советских писателей

В Вильнюсе переименуют улицы, названные в честь просоветских писателей Саломеи Нерис и Людаса Гиры.

Соответствующее решение приняли в среду городские власти, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Улица, названная в честь поэтессы Саломеи Нерис (1904-1945), будет переименована в улицу Витрунгеса, а улица, названная в честь писателя Людаса Гиры, будет переименована в честь антисоветского партизанского лидера Лионгинаса Балюкевичюса-Дзукаса.

Новые названия выбирали жители Вильнюса, которые приняли участие в муниципальном опросе.

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Городской совет также решил переименовать площадь, названную в честь другого просоветского писателя, Петраса Цвирки. В среду депутаты решили лишь изменить название, не выбирая нового. Новое название будет предложено после того, как появится предложение по реконструкции площади.

Изменение названий является частью продолжающейся "десоветизации" публичных пространств. Недавно принятый закон поручил специальной комиссии решать, какие названия улиц "пропагандируют авторитарные и тоталитарные режимы".

И Гира, и Нерис в своих произведениях восхваляли советскую власть. В 1940 году, как делегаты так называемого Народного сейма, они вместе с другими представителями поехали в Москву просить о принятии Литвы в Советский Союз.

Однако некоторые исследователи в защиту Нерис подчеркивают важность ее творчества для литовской литературы и коллективной памяти, а также указывают на ее позднее раскаяние в сотрудничестве с советской властью.

Напомним, в прошлом году в Вильнюсе решили переименовать музей имени Пушкина.

А недавно в Вильнюсе демонтировали памятную доску противоречивому организатору восстания против советской власти в 1941 году, которую перед тем установили без согласования мэрии.