Румуна і серба звинувачують у "телефонному тероризмі" посадовців США

У Сполучених Штатах 26-річному румуну Томашу Сабо й 21-річному сербу Неманьї Радовановичу оголосили звинувачення у зв’язку з втручанням у роботу десятків американських посадовців і конгресменів.

Про це в середу, 28 серпня, повідомило Міністерство юстиції США, пише "Європейська правда".

Сабо та Радовановичу інкримінують змову та численні звинувачення у погрозах мінуванням і так званому сватингу (swatting) – фальшивих повідомленнях, на які змушені реагувати екстрені служби.

Громадянин Румунії, зазначають у Мін’юсті, був організатором і модератором чат-груп, де зловмисники спілкувалися один із одним та координували свої дії.

Реклама:

Двоє чоловіків з грудня 2020 року по січень 2024-го здійснили сотні актів "телефонного тероризму", від якого постраждали щонайменше 40 приватних осіб та 61 офіційна особа – члени Конгресу, урядовці й високопосадовці федеральних правоохоронних органів.

Також Сабо і Радовановичу інкримінують фальшиві повідомлення про мінування чотирьох підприємств, чотирьох релігійних установ і одного університету.

У Міністерстві юстиції не уточнили, де зараз перебувають обвинувачені.

Раніше повідомлялось, що у США затримали громадянина Угорщини Бенса Хорвата, якого звинувачують у порушенні експортного контролю, спрямованого на Росію.