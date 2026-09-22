ЗМІ: Зеленський зустрівся з главою ЦРУ в Ірландії
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою ЦРУ Джоном Реткліффом в аеропорту Шеннон в Ірландії.
Про це агентству Reuters стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".
Один зі співрозмовників зазначив, що зустріч Зеленського з Реткліффом відбулась 21 вересня.
Інше джерело, не вказавши при цьому конкретну дату, повідомило, що між ними відбулася неофіційна розмова під час дозаправки їхніх літаків.
Обидва джерела, які попросили про анонімність, відмовилися розкривати подробиці розмови.
Зустріч відбулася під час поїздки Зеленського до Нью-Йорка для участі у засіданні Генасамблеї ООН. Своєю чергою Реткліфф повертався з зустрічі з президентом Єгипту Абдель Фаттахом Ель-Сісі.
Зустріч Реткліффа із Зеленським відбулася менш ніж через місяць після того, як глава ЦРУ відвідав Москву для зустрічі з керівництвом російських спецслужб.