ЗМІ: Зеленський зустрівся з главою ЦРУ в Ірландії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою ЦРУ Джоном Реткліффом в аеропорту Шеннон в Ірландії.

Про це агентству Reuters стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Один зі співрозмовників зазначив, що зустріч Зеленського з Реткліффом відбулась 21 вересня.

Інше джерело, не вказавши при цьому конкретну дату, повідомило, що між ними відбулася неофіційна розмова під час дозаправки їхніх літаків.

Обидва джерела, які ⁠попросили про анонімність, відмовилися розкривати ​подробиці розмови.

Зустріч відбулася під час поїздки Зеленського ​до Нью-Йорка для участі у засіданні Генасамблеї ООН. Своєю чергою Реткліфф повертався з зустрічі з президентом Єгипту Абдель Фаттахом Ель-Сісі.

Зустріч Реткліффа із Зеленським відбулася менш ніж через місяць після того, як глава ЦРУ відвідав Москву для зустрічі з керівництвом російських спецслужб.