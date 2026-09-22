Парламент Молдови збереться на екстрене засідання для оголошення НС в енергетиці

У Молдові 22 вересня парламент збереться на екстрене засідання у зв’язку з рішенням оголосити надзвичайний стан у енергетичному та гідрологічному секторах.

Про це заявив спікер парламенту Молдови Ігор Гросу, якого цитує NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Гросу, представники уряду приблизно о 14:30 прибудуть до парламенту, щоб звернутися до депутатів із проханням оголосити надзвичайний стан.

"Уряд викладе всі аргументи. Йому необхідні всі інструменти, щоб оперативно ухвалювати рішення та забезпечити населення енергоресурсами, водою та паливом", – сказав він.

Також зранку 22 вересня відбудеться і засідання уряду Молдови.

Президентка Мая Санду раніше заявила, що у Молдові можуть оголосити надзвичайний стан у енергетичному та гідрологічному секторах.

За її словами, уряд має вміти швидко реагувати в найнепередбачуваніших ситуаціях: якщо знадобиться оперативне ухвалення рішень щодо закупівлі палива, якщо рівень води в Дністрі продовжить знижуватися, якщо ціни на паливо продовжать зростати.

Нагадаємо, навесні Молдова запроваджувала надзвичайний стан в енергетиці після того, як атаки Росії на українську енергосистему призвели до пошкодження лінії електропередачі "Ісакча – Вулканешти" – ключового каналу імпорту електроенергії з Румунії.

Влітку викликом для Молдови стали проблеми з генерацією електроенергії у сусідній Румунії внаслідок критичного обміління Дунаю, а також обміління Дністра, який є основним джерелом водопостачання для країни.