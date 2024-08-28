Румына и серба обвиняют в "телефонном терроризме" чиновников США

В Соединенных Штатах 26-летнему румыну Томашу Сабо и 21-летнему сербу Неманьи Радовановичу объявили обвинения в связи с вмешательством в работу десятков американских чиновников и конгрессменов.

Об этом в среду, 28 августа, сообщило Министерство юстиции США, пишет "Европейская правда".

Сабо и Радовановичу инкриминируют заговор и многочисленные обвинения в угрозах минированием и так называемом сватинге (swatting) – фальшивых сообщениях, на которые вынуждены реагировать экстренные службы.

Гражданин Румынии, отмечают в Минюсте, был организатором и модератором чат-групп, где злоумышленники общались друг с другом и координировали свои действия.

Реклама:

Двое мужчин с декабря 2020 года по январь 2024-го совершили сотни актов "телефонного терроризма", от которого пострадали по меньшей мере 40 частных лиц и 61 официальное лицо – члены Конгресса, чиновники и высокопоставленные федеральные правоохранительные органы.

Также Сабо и Радовановичу инкриминируют фальшивые сообщения о минировании четырех предприятий, четырех религиозных учреждений и одного университета.

В Министерстве юстиции не уточнили, где сейчас находятся обвиняемые.

Ранее сообщалось, что в США задержали гражданина Венгрии Бенса Хорвата, которого обвиняют в нарушении экспортного контроля, направленного на Россию.