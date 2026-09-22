ЗМІ: США планують відновити військову базу часів Холодної війни у Гренландії

США планують відновити колишню військову базу Нарсарсуак на півдні Гренландії та створити новий військовий об’єкт на східному узбережжі острова.

Про це Reuters повідомили троє обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

Очікується, що відповідну угоду США, Данія та Гренландія підпишуть у вівторок, 22 вересня, під час сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

За словами співрозмовника, одним з об’єктів стане Нарсарсуак – колишня американська база Bluie West One, яку США закрили у 1950-х роках. Після закриття бази населення населеного пункту скоротилося до кількох десятків людей.

Другим об’єктом може стати Местерсвіг на східному узбережжі Гренландії. Нині там розташований військовий аванпост, який використовує данський патруль "Сіріус" – підрозділ спеціальних сил, що здійснює патрулювання арктичних територій на собачих упряжках.

Текст майбутньої угоди наразі не оприлюднений.

Як зазначається, під час Холодної війни США мали в Гренландії 17 військових об’єктів і понад 10 тисяч військовослужбовців. Нині на острові залишається американська космічна база Пітуффік.

У п’ятницю, 18 вересня, США, Данія та Гренландія оголосили про прорив у багатомісячній суперечці щодо найбільшого острова світу.

Як повідомили уряди Данії та Гренландії, підписання угоди очікується цього тижня.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен сподівається на більшу стабільність після прориву у суперечці з Вашингтоном щодо Гренландії.

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