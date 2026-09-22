Білий дім запустив Trump TV на тлі конфлікту між президентом і ЗМІ

У понеділок Білий дім запустив проєкт Trump TV – цілодобову трансляцію архівних матеріалів про адміністрацію президента Дональда Трампа на тлі рішення позбавити акредитації журналістів CNN, MS NOW та Politico.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про підготовку трансляції стало відомо з анонсу на офіційному YouTube-каналі Білого дому.

Трансляція під назвою Trump TV: The Essentials Station розпочалася в понеділок о 19:00. Trump TV розпочав свою діяльність із трансляції виступу Трампа 3 липня на горі Рашмор.

"Перегляньте найважливіші моменти діяльності адміністрації Трампа в одному місці. Найпопулярніші відео, ключові виступи та найцікавіші моменти, які не можна пропустити, транслюються цілодобово та оновлюються в режимі реального часу", – йдеться в описі до трансляції.

Про запуск трансляції стало відомо незадовго після того, як Дональд Трамп заборонив журналістам телеканалів CNN, MSNBC та видання Politico відвідувати Білий дім.

Професійні об’єднання репортерів та великі медіахолдинги розцінили цей крок як порушення права на свободу слова.

Телеканали ABC, CBS, NBC і навіть лояльний до Трампа Fox News оголосили бойкот офіційним заходам. До протесту приєдналися газети New York Times і Washington Post – вони припинили публікувати офіційні кадри та матеріали, пов’язані з президентом.

21 вересня американські ЗМІ транслювали виступ Трампа на відкритті вертолітного майданчика біля Білого дому без звуку.

CNN, Politico та MS NOW подали позови з метою відновлення доступу до Білого дому.