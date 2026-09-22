Литва посилить захист ключової підстанції біля Калінінграда від ударів дронів

Литва планує суттєво посилити фізичний захист нової електричної підстанції "Гізай", яка стане важливим елементом енергетичного сполучення країн Балтії з Польщею та рештою Європейського Союзу.

Про це Reuters розповіло керівництво литовського оператора електромереж Litgrid, передає "Європейська правда".

Генеральний директор Litgrid Андрюс Семескевічюс заявив, що підстанцію планують обладнати огорожею, здатною витримати удар вантажівки з вибухівкою, системами виявлення можливих підземних тунелів та спеціальними залізобетонними конструкціями для захисту трансформаторів від ударів безпілотників.

"Раніше, проєктуючи нашу мережу, ми враховували стихійні лиха. Зараз ми думаємо про всі можливі гібридні та негібридні загрози", – сказав він.

За його словами, підстанція займатиме територію площею 35 гектарів, тому навіть один удар дрона пошкодить лише обмежену кількість обладнання. Семескевічюс зазначив, що відстань від будівель до огорожі забезпечує захист "на випадок, якщо хтось кине всередину "коктейль Молотова".

"Ми проєктуємо "Гізай" з урахуванням нової реальності… ми захищаємося від численних дронів типу "Шахед", які можуть здійснити аварійну посадку зі 100 кілограмами вибухівки", – сказав Семескевічюс.

За словами обізнаних офіційних осіб, Збройні сили Литви надають Litgrid консультації щодо фізичного захисту критичної енергетичної інфраструктури та протидії сучасним загрозам.

Підстанцію "Гізай" планують побудувати приблизно за 30 км на захід від Калінінградської області РФ. Вона стане першим новим об’єктом у регіоні з часу початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Варто зауважити, що прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс розповів, що його країна розробила плани евакуації на випадок загроз з боку Росії, але додав, що вони "не здадуться", якщо на них нападуть.

Голова комітету з питань закордонних справ Сейму Литви Ремігіюс Мотузас вважає, що після виборів до Держдуми Кремль набирає сили, а Європа може очікувати нових провокацій.

Як відомо, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.