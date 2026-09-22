Прем’єр Литви: маємо плани евакуації на випадок загроз з боку Росії

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс розповів, що його країна розробила плани евакуації на випадок загроз з боку Росії, але додав, що вони "не здадуться", якщо на них нападуть.

Про це Сінкявічюс заявив в інтерв’ю BBC, повідомляє "Європейська правда".

Очільник уряду зазначив, що литовці відчувають "постійну загрозу" з боку Росії, частково через вторгнення дронів у повітряний простір країни.

Він сказав, що якщо на його країну нападуть, "ми дамо відсіч... ми вступимо в бій".

Водночас Сінкявічюс додав, що існують плани на "різні сценарії", і навів приклад "плавного" вивезення літніх громадян із міст та уникнення транспортних заторів.

"Ми розглядаємо різні сценарії, але не всі з них широко обговорюються публічно. Ми стикаємося з конкретними загрозами – не щодня, але ми їх відчуваємо, і це для нас справжня реальність", – підкреслив він.

Сінкявічюс також зазначив, що Великій Британії потрібна "зміна мислення" щодо підходу до оборони, але додав, що Литва "ближче до кордону і ближче до [самої] загрози".

Як відомо, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.

Голова комітету з питань закордонних справ Сейму Литви Ремігіюс Мотузас вважає, що після виборів до Держдуми Кремль набирає сили, а Європа може очікувати нових провокацій.