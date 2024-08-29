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Прем’єр Британії під час візиту до Берліна згадав про загрозу ультраправих в країнах Європи

Новини — Четвер, 29 серпня 2024, 07:54 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер під час свого візиту до Німеччини згадав про загрозу популізму та ультраправих політсил, популярність яких зростає у багатьох країнах Європи.

Як повідомляє "Єврпоейська правда", його слова у спілкуванні зі ЗМІ наводить Reuters.

Стармер висловив стурбованість з приводу того, що і у Британії, і в багатьох європейських країнах – зокрема й Німеччині – зростає популярність популістських та ультраправих політсил. 

"Ми у Британії повинні буди свідомі викликів, які становлять крайні праві, популізм і націоналізм… Є низка причин для занепокоєння – і в тому, що відбувається у Британії, і в інших європейських країнах, включно з Францією та Німеччиною", – зазначив британський прем’єр. 

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Стармер зазначив, що популізм можна здолати підвищенням рівня добробуту та пообіцяв, що до кінця його першого періоду при владі британці мають відчути зміни на краще.  

Як відомо, у Британії зростає популярність популістської політсили Найджела Фараджа, на нещодавніх виборах вона вперше пройшла до парламенту. У Німеччині місцеві вибори у кількох східних землях цими вихідними може виграти ультраправа "Альтернатива для Німеччини". 

Нагадаємо, під час візиту до Німеччини Стармер анонсував  велику двосторонню економічно-оборонну угоду з Німеччиною.

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Велика Британія
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