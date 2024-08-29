Премьер Британии во время визита в Берлин упомянул об угрозе ультраправых в странах Европы

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время своего визита в Германию вспомнил об угрозе популизма и ультраправых политсил, популярность которых растет во многих странах Европы.

Как сообщает "Европейская правда", его слова в общении со СМИ приводит Reuters.

Стармер выразил обеспокоенность по поводу того, что и в Британии, и во многих европейских странах – в том числе и Германии – растет популярность популистских и ультраправых политсил.

"Мы в Британии должны осознавать вызовы, которые представляют крайне правые, популизм и национализм... Есть ряд причин для беспокойства – и в том, что происходит в Британии, и в других европейских странах, включая Францию и Германию", – отметил британский премьер.

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Стармер отметил, что популизм можно преодолеть повышением уровня благосостояния и пообещал, что до конца его первого периода у власти британцы должны почувствовать изменения к лучшему.

Как известно, в Британии растет популярность популистской политсилы Найджела Фараджа, на недавних выборах она впервые прошла в парламент. В Германии местные выборы в нескольких восточных землях в эти выходные может выиграть ультраправая "Альтернатива для Германии".

Напомним, во время визита в Германию Стармер анонсировал большое двустороннее экономически-оборонное соглашение с Германией.