Глава МЗС Естонії про Курщину: Вкусили російського ведмедя за незахищене місце

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає, що операція українських Збройних Сил у Курській області змінить хід війни та має підтримку з боку країн Заходу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в етері естонського Radio 4.

На думку Тсахкни, дії України на Курщині – "єдиний можливий крок, дуже ризикований, але вони досягли успіху, зуміли вкусити великого російського ведмедя за найбільш незахищене місце".

"І це, звісно, змінить хід війни. Це змусить Росію здійснити перегрупування військ і створить відчуття невпевненості в самій Росії", – додав голова естонського МЗС, пояснивши, що попри цензуру в Росії інформація про події на Курщині все одно поширюється.

Реклама:

Також він зазначив, що західний світ підтримує дії України в Курській області, причому це "повністю відповідає всім міжнародно визнаним правилам ведення війни".

"Якщо має місце російська агресія проти України, то і в України є право захищатися за допомогою всіх доступних засобів. Дуже сподіваюся, що вона доведе війну до перемоги, хоча наразі цього не видно", – підсумував Тсахкна.

У Латвії також наголосили, що самооборона України, згідно з положеннями ООН, означає право Києва завдавати ударів по військових обʼєктах на території Росії, а тому українська операція у Курській області є елементом самозахисту.

Раніше видання WP повідомляло, що Україна на тлі операції у Курській області активізувала прохання до адміністрації Байдена дозволити бити ATACMS по аеродромах російської авіації на території РФ.