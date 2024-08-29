Глава МИД Эстонии о Курщине: Укусили русского медведя за самое незащищенное место

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна считает, что операция украинских Вооруженных Сил в Курской области изменит ход войны и имеет поддержку со стороны стран Запада.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в эфире эстонского Radio 4.

По мнению Тсахкны, действия Украины на Курщине – "единственный возможный шаг, очень рискованный, но они преуспели, сумели укусить большого русского медведя за самое незащищенное место".

"И это, конечно, изменит ход войны. Это заставит Россию осуществить перегруппировку войск и создаст ощущение неуверенности в самой России", – добавил глава эстонского МИД, пояснив, что несмотря на цензуру в России информация о событиях на Курщине все равно распространяется.

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Также он отметил, что западный мир поддерживает действия Украины в Курской области, причем это "полностью соответствует всем международно признанным правилам ведения войны".

"Если имеет место российская агрессия против Украины, то и у Украины есть право защищаться с помощью всех доступных средств. Очень надеюсь, что она доведет войну до победы, хотя пока этого не видно", – подытожил Тсахкна.

В Латвии также отметили, что самооборона Украины, согласно положениям ООН, означает право Киева наносить удары по военным объектам на территории России, а потому украинская операция в Курской области является элементом самозащиты.

Ранее издание WP сообщало, что Украина на фоне операции в Курской области активизировала просьбу к администрации Байдена разрешить бить ATACMS по аэродромам российской авиации на территории РФ.