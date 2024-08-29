Боррель: Багато держав ЄС підтримали операцію ЗСУ на Курщині

Топдипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що багато присутніх на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів підтримали операцію Збройних Сил України в Курській області.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками засідання в Брюсселі в четвер, 29 серпня, повідомляє "Європейська правда".

Боррель нагадав свої слова про те, як контрнаступальна операція України на Курщині "завдала удару по путінському наративу".

"Україна показала стратегічну зухвалість і перетворила наратив Путіна про "спеціальну операцію" на цілком марний",– додав топдипломат Євросоюзу.

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Він розповів, що на засіданні глав МЗС "багато держав-членів висловили підтримку Курській операції" як частині невід’ємного права України на самооборону відповідно до Статуту ООН.

Боррель також згадав про виступ українського міністра Дмитра Кулеби, який підкреслив, що наступ у Курській області підточив міф про "невразливість Росії".

"У лютому, два з половиною роки тому, Путін почав війну, вважаючи, що вона триватиме пару тижнів. І вона вже триває понад пару років. І він не захопив Київ, а натомість навіть територія Росії зазнала нападу", – підсумував він.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна раніше висловив думку, що операція українських Збройних Сил у Курській області змінить хід війни та має підтримку з боку країн Заходу.

У Латвії також наголосили, що самооборона України, згідно з положеннями ООН, означає право Києва завдавати ударів по військових обʼєктах на території Росії, а тому українська операція у Курській області є елементом самозахисту.

Раніше видання WP повідомляло, що Україна на тлі операції у Курській області активізувала прохання до адміністрації Байдена дозволити бити ATACMS по аеродромах російської авіації на території РФ.