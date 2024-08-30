В Литве хотели бы, чтобы их еврокомиссар получил портфель оборонной промышленности

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что литовский кандидат на должность еврокомиссара Андрюс Кубилюс был бы подходящим человеком, чтобы получить портфель оборонной промышленности.

Его заявление приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Кащюнас отметил, что Кубилюс "продвигает важную повестку дня для Литвы и Европы".

"Зная Андрюса Кубилюса, зная, как он умеет занимать территорию, когда это необходимо, как он дальновидно ... продвигает важную повестку дня для Литвы и Европы, я думаю, что было бы очень хорошо на этом начальном этапе выдвинуть такую личность", – отметил литовский министр.

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По его словам, "с Андрюсом Кубилюсом многое можно сделать".

На прошлой неделе в Литве согласовали на должность еврокомиссара "друга Украины" Андрюса Кубилюса, однако официального утверждения его кандидатуры еще не произошло.

Только Бельгия и Италия пока не подали свои кандидатуры до крайнего срока, установленного на 30 августа.

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