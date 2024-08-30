У Орбана не планують змінювати політику щодо України, якщо Трамп програє вибори

У команді прем’єра Угорщини Віктора Орбана розраховують на американсько-російське "примирення" та відновлення їхньої співпраці незалежно від результатів виборів.

Про це заявив Балаж Орбан, політдиректор та близький радник угорського прем’єра, відповідаючи на запитання ЄвроПравди на конференції GLOBSEC.

Балаш Орбан заявив, що навіть у разі перемоги Камали Гарріс Угорщині не змінюватиме у своїй політиці "напевно, нічого".

Представник угорського прем’єра додав, що Будапешт виходить з "реалістичного підходу" у визначенні політики щодо України, попри те, що стикається з критикою решти європейських партнерів.

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"Ми реалісти і вважаємо, що це не наша війна. Я розумію, що це може шокувати цю аудиторію, але ми бачимо цю війну саме так… Це підтримує 80-90% угорців", – заявив він.

Також Балаж Орбан висловив переконання, що незалежно від того, хто переможе на виборах у США, нова американська влада відновить співпрацю з Росією задля того, щоби не штовхати її до Китаю.

"Вірю, що американо-російські домовленості будуть, і нехай вони будуть разом з Європою, а не без нас", – додав він.

Як відомо, угорський прем'єр Віктор Орбан неодноразово висловлював свої симпатії Дональду Трампу у президентській гонці у США.

Орбан у липні провів зустріч із Трампом, з яким обговорив "мирну місію" щодо України.

Перед тим угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США "шанс на мир" в Україні може зрости.

За даними ЗМІ, для втілення цих ідей у команді Трампа нібито серйозно розглядають варіант "угоди з Кремлем", яка означала б відмову від вступу України та Грузії до НАТО і територіальні поступки України.