Трамп привітав Путіна з "чудовим" обміном в'язнями із Заходом

Колишній президент Дональд Трамп привітав кремлівського правителя Владіміра Путіна з обміном в'язнями, який відбувся раніше цього тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Трампа наводить The Washington Post.

Кандидат у президенти США переконаний, що цим обміном Путін перехитрив американських посадовців.

На мітингу в суботу Трамп не згадав жодного з американських в'язнів, які були звільнені в результаті угоди.

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У своїх попередніх коментарях щодо угоди він також не називав жодного з ув'язнених на ім'я, лише критикував американський уряд.

"Я хотів би привітати Владіміра Путіна з тим, що він уклав ще одну чудову угоду…Боже, ми укладаємо жахливі, жахливі угоди. Приємно говорити, що ми їх повернули, але чи не створює це поганий прецедент", – сказав Трамп.

У четвер у Туреччині відбувся обмін 24 ув'язненими за участю шести західних держав, зокрема США та Німеччини, й Росії. Переговори між Заходом та Росією, які призвели до великого обміну, тривали понад два роки.

Коментуючи обмін в'язнями раніше, Трамп заявляв, що він став "перемогою для Путіна або будь-якої іншої країни, яка має з нами справу".

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