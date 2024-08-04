Трамп поздравил Путина с "замечательным" обменом заключенными с Западом

Бывший президент Дональд Трамп поздравил кремлевского правителя Владимира Путина с обменом заключенными, который состоялся ранее на этой неделе.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Трампа приводит The Washington Post.

Кандидат в президенты США убежден, что этим обменом Путин перехитрил американских чиновников.

На митинге в субботу Трамп не упомянул ни одного из американских заключенных, которые были освобождены в результате сделки.

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В своих предыдущих комментариях по соглашению он также не называл ни одного из заключенных по имени, только критиковал американское правительство.

"Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну замечательную сделку...Боже, мы заключаем ужасные, ужасные сделки. Приятно говорить, что мы их вернули, но не создает ли это плохой прецедент", – сказал Трамп.

В четверг в Турции состоялся обмен 24 заключенными с участием шести западных государств, в частности США и Германии, и России. Переговоры между Западом и Россией, которые привели к большому обмену, продолжались более двух лет.

Комментируя обмен ранее, Трамп заявлял, что он стал "победой для Путина или любой другой страны, которая имеет с нами дело".

Детали читайте в статье: Заложники за шпионов: почему исторический обмен между РФ и Западом будет иметь последствия и для Украины.