Трамп поздравил Путина с "замечательным" обменом заключенными с Западом
Бывший президент Дональд Трамп поздравил кремлевского правителя Владимира Путина с обменом заключенными, который состоялся ранее на этой неделе.
Как сообщает "Европейская правда", заявление Трампа приводит The Washington Post.
Кандидат в президенты США убежден, что этим обменом Путин перехитрил американских чиновников.
На митинге в субботу Трамп не упомянул ни одного из американских заключенных, которые были освобождены в результате сделки.
В своих предыдущих комментариях по соглашению он также не называл ни одного из заключенных по имени, только критиковал американское правительство.
"Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну замечательную сделку...Боже, мы заключаем ужасные, ужасные сделки. Приятно говорить, что мы их вернули, но не создает ли это плохой прецедент", – сказал Трамп.
В четверг в Турции состоялся обмен 24 заключенными с участием шести западных государств, в частности США и Германии, и России. Переговоры между Западом и Россией, которые привели к большому обмену, продолжались более двух лет.
Комментируя обмен ранее, Трамп заявлял, что он стал "победой для Путина или любой другой страны, которая имеет с нами дело".
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