Більшість поляків – за заборону перетину кордону мігрантам з Білорусі

Поляки все частіше виступають проти надання мігрантам можливості перетину польсько-білоруського кордону для отримання притулку.

Про це свідчить результат опитування Центру дослідження громадської думки (CBOS), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVP.

Близько 73% респондентів заявили, що виступають проти надання притулку мігрантам, які прямують із Білорусі, зокрема 49% – "рішуче" проти такої політики. На її підтримку висловились тільки 19% опитаних поляків.

Найбільше проти надання притулку виступає молодь – 79%, якщо порівняти з 68% у найстаршій віковій групі.

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Переважна більшість громадян Польщі також підтримують розширення дозволу на застосування зброї солдатами, поліцейськими або прикордонниками, які охороняють кордон із Білоруссю (84%).

72% респондентів також підтримують закриття всіх пунктів перетину польсько-білоруського кордону.

Польща суттєво збільшила кількість військових на кордоні з Білоруссю через спроби режиму Лукашенка за допомогою мігрантів чинити тиск на країну.

Нещодавно стало відомо, що Польща сподівається залучити прикордонників і поліцейських з Фінляндії, Німеччини та Греції для патрулювання кордону з Білоруссю.