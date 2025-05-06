ЗМІ розповіли, як відбудеться затвердження Мерца новим канцлером Німеччини

У вівторок, 6 травня, німецький Бундестаг затвердить уряд нового канцлера, лідера блоку ХДС/ХСС Фрідріха Мерца.

Taggesschau розповіло про те, як відбуватиметься затвердження, передає "Європейська правда".

О 09:00 за місцевим часом відбудуться вибори канцлера в Бундестазі.

Бундестаг збирається для вибору канцлера, після відкриття засідання президентом Бундестагу Юлією Клекнер (ХДС) не буде промов. Клекнер пояснить правила виборів, після чого відбудеться таємне голосування.

Мерц потребує підтримки більшості депутатів Бундестагу – 316 голосів. У Бундестазі 328 депутатів від Християнсько-демократичного союзу та СДПН.

О 10:30 відбудеться призначення на пост канцлера.

Мерц отримає офіційний документ про призначення від президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра в палаці Бельвю. З отриманням цього документа Мерц офіційно стає канцлером, а після цього він відразу повертається до Бундестагу.

О 12:00 – присяга в Бундестазі. Мерц складає присягу в Бундестагу.

О 12:30 – призначення міністрів. Мерц знову в палаці Бельвю, цього разу разом зі своїм кабінетом. Тут міністри отримують свої офіційні укази про призначення від Штайнмаєра.

Німецький президент виступить з короткою промовою, в якій, імовірно, окреслить завдання, що стоять перед новим урядом, та очікування від нього.

О 13:30 – присяга членів кабінету. Повернувшись до Бундестагу, оголошують про формування нового уряду. Міністри складають присягу.

Формулу присяги зачитують один раз для всіх, а потім кожен міністр по черзі каже: "Я присягаю" або "Я присягаю, так мені допоможе Бог".

О 14:00 засідання Бундестагу завершується.

О 15:00 – передача офіційних повноважень. Канцлер Олаф Шольц офіційно передає свої повноваження своєму наступнику.

Ввечері 5 травня в Міністерстві оборони Німеччини відбулась урочиста церемонія проводів Шольца, він виступив із прощальною промовою, у якій він назвав майбутню зміну уряду "виявом демократичної нормальності".

Також він побажав Мерцу "багато успіху, удачі та щасливої руки" у виконанні всіх його завдань та у викликах, які попереду.

Раніше стало відомо, що Шольц після свого терміну на посаді канцлера хоче зосередитися на роботі як депутата Бундестагу від свого виборчого округу.

Читайте також: Мерц та його команда: хто увійде у новий уряд Німеччини і що це означає для України.