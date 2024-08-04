Пам’ятник Анні Франк в Амстердамі вдруге за місяць розмалювали пропалестинським гаслом

Невідомі особи вдруге за місяць написали пропалестинське гасло на пам’ятнику єврейській дівчинці Анні Франк в Амстердамі, яка загинула у нацистському концтаборі в роки Другої світової війни; постраждали і деякі інші пам’ятники.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Перехожі помітили вандалізм пам’ятників в Амстердамі вранці у неділю, повідомили у поліції.

Невідомі особи знову обрали ціллю пам’ятник Анні Франк, написавши на ньому червоною фарбою Free Gaza. Руки статуї також пофарбували у червоне.

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Цей вчинок співпав з 80-ю річницею з того дня, коли знайшли сховок Анни та інших людей, з якими вона переховувалися, і їх забрали у концтабір.

Схожим чином постраждали ще низка пам’ятників у тому ж районі, зокрема, пам’ятник борцю за незалежність Індії та прихильнику ненасильницьких методів спротиву Махатмі Ганді, а також пам'ятник учасникам Руху опору.

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У мерії висловли обурення з приводу дій невідомих та пообіцяли якнайшвидше відмити фарбу.

Поліція почала розслідування та з’ясовує, чи усі випадки пов’язані між собою. Свідків дій вандалів закликали звернутися до поліції.

Перед цим пам’ятник Анні Франк розмалювали пропалестинським гаслом також на початку липня.

Нагадаємо, навесні під час хвилі пропалестинських протестів такі акції проходили і в Амстердамі, а групи пропалестинських студентів влаштували бурхливі акції в університеті Амстердаму, що супроводжувались барикадуванням будівель та сутичками з поліцією.