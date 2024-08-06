Эстония будет судить за измену россиянку с эстонским гражданством, которая продвигала пропаганду РФ

В Эстонии официально предъявили обвинение в нарушении санкций и государственной измене россиянке с гражданством Эстонии, которая годами работала в пропагандистских интересах РФ.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Государственная прокуратура предъявила обвинение Светлане Бурцевой, гражданке Эстонии, в нарушении международных санкций и госизмене. 6 августа состоялось предварительное судебное заседание по ее делу, после которого объявили, что рассмотрение по существу начнется с 1 ноября.

Бурцева стала гражданкой Эстонии в 1994 году путем натурализации. С 2017 года она работала в российской медиагруппе "Россия сегодня" на различные эстонские интернет-издания.

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"Ее тексты публиковались в интернет-новостях, обслуживающих интересы российской пропаганды, в том числе под псевдонимами. Даже после санкций против России, введенных Советом ЕС, Бурцева продолжила работать на реального бенефициара "Россия сегодня" Дмитрия Киселева", – рассказала госпрокурор Энели Лауритс.

Прокуратура на основании собранных доказательств считает, что Светлана Бурцева сознательно нарушала санкции.

"По итогам досудебного расследования Полиция безопасности сделала вывод, что Бурцеву нельзя считать независимым, объективным и нейтральным журналистом. Доказательства свидетельствуют, что Бурцева является пропагандисткой и работала на порталах, которые своей деятельностью служат агрессивным целям Кремля. Расследование ее деятельности установило, кроме нарушения санкций, также преступление против государства", – отметила Лауритс.

Среди прочего, выяснилось, что в 2019-2021 году Бурцева училась на магистратуре в оккупированном Севастополе на программе по информационным и гибридным конфликтам, куратором которой, как считают, является бывший офицер ФСБ.

После этого обучения Бурцева совместно с руководителем опубликовала книгу "Гибридная война за мир", где анализирует, как Россия должна выиграть такую глобальную войну.

Эту книгу рекламировали в Эстонии как книгу эстонского политолога, имя которого оказалось псевдонимом Бурцевой. "Содержание книги унижает Эстонскую Республику и направлено на раскол эстонского общества, дискредитацию Эстонии и ее институтов", – отметила прокурор.

Светлане Бурцевой инкриминируют государственную измену путем ненасильственных действий против независимости и самостоятельности Эстонской Республики.

Бурцева под арестом с 1 марта. Защита подает ходатайство о ее переводе под домашний арест с электронным наблюдением, однако прокуратура не поддерживает его, считая, что Бурцева будет пытаться сбежать в Россию.

Напомним, в Латвии этим летом начали уголовное преследование экс-евродепутата, сбежавшего в РФ.

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